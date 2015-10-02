​Граждане Азербайджана входят в первую тройку по количеству посещающих Грузию

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В сентябре 2015 года Грузию посетили 568 663 иностранных гражданина, что на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, список возглавляют граждане Турции, далее граждане Армении, Азербайджана и России.

С января по сентябрь в Грузии побывали 4 491 39 человек, из них 1 801 18 человек были туристами. Это на 1,6% превышает показатель 2014 года.

Количество транзитных визитеров увеличилось на 30,9%, и составило 1 807 862 человека.