Граждане Азербайджана смогут въезжать в РФ с помощью специального приложения

С 1 сентября граждане Азербайджана смогут въезжать в Россию, подтверждая ПЦР-тест через специальное приложение "Путешествую без COVID".
Как сообщает российское бюро Report, такое решение принято на основе постановления Роспотребнадзора.
Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" было представлено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Оно позволяет выбрать лабораторию, чтобы пройти тестирование, и получить QR-код с отрицательным тестом, чтобы предъявлять его на границе. Данная процедура упрощает поездки в условиях пандемии.
Граждане Таджикистана смогут воспользоваться приложением уже с 10 июля. С 1 сентября данные условия будут действовать и для граждан Молдовы, Узбекистана и Туркменистана.
Ранее эта возможность была только у граждан стран ЕАЭС.