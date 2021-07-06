О нас
Report Georgia
Аудио новости

Граждане Азербайджана смогут въезжать в РФ с помощью специального приложения

Граждане Азербайджана смогут въезжать в РФ с помощью специального приложения Оно позволяет выбрать лабораторию, чтобы пройти тестирование, и получить QR-код с отрицательным тестом, чтобы предъявлять его на границе
Туризм
6 июля 2021 г. 19:10
Граждане Азербайджана смогут въезжать в РФ с помощью специального приложения

С 1 сентября граждане Азербайджана смогут въезжать в Россию, подтверждая ПЦР-тест через специальное приложение "Путешествую без COVID".

Как сообщает российское бюро Report, такое решение принято на основе постановления Роспотребнадзора.

Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" было представлено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Оно позволяет выбрать лабораторию, чтобы пройти тестирование, и получить QR-код с отрицательным тестом, чтобы предъявлять его на границе. Данная процедура упрощает поездки в условиях пандемии.

Граждане Таджикистана смогут воспользоваться приложением уже с 10 июля. С 1 сентября данные условия будут действовать и для граждан Молдовы, Узбекистана и Туркменистана.

Ранее эта возможность была только у граждан стран ЕАЭС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

UNWTO о восстановлении международного туризма
UNWTO о восстановлении международного туризма
5 июля 2021 г. 16:29
ООН: Массовая вакцинация приведет к восстановлению туризма
ООН: Массовая вакцинация приведет к восстановлению туризма
5 июля 2021 г. 14:52
Власти Туниса изменили правила въезда в страну для туристов
Власти Туниса изменили правила въезда в страну для туристов
5 июля 2021 г. 13:05
Турция будет вакцинировать своих граждан при въезде в страну
Турция будет вакцинировать своих граждан при въезде в страну
5 июля 2021 г. 09:50
Власти Индонезии отказались от планов открытия Бали для туристов
Власти Индонезии отказались от планов открытия Бали для туристов
5 июля 2021 г. 09:35
Турция ослабляет ограничения
Турция ослабляет ограничения
2 июля 2021 г. 14:19
Иностранцы сократили расходы в Азербайджане на 43%
Иностранцы сократили расходы в Азербайджане на 43%
1 июля 2021 г. 15:12
Бюро по туризму: Мы следим за ростом цен в секторе
Бюро по туризму: Мы следим за ростом цен в секторе
1 июля 2021 г. 14:00
ГАТ: Показатели туризма 2019 года могут быть восстановлены в 2025 году
ГАТ: Показатели туризма 2019 года могут быть восстановлены в 2025 году
1 июля 2021 г. 13:56
Подготовлены туристические концепции Агдама и Физули
Подготовлены туристические концепции Агдама и Физули
1 июля 2021 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi