Граждане Азербайджана смогут въезжать в РФ с помощью специального приложения

Оно позволяет выбрать лабораторию, чтобы пройти тестирование, и получить QR-код с отрицательным тестом, чтобы предъявлять его на границе

С 1 сентября граждане Азербайджана смогут въезжать в Россию, подтверждая ПЦР-тест через специальное приложение "Путешествую без COVID".

Как сообщает российское бюро Report, такое решение принято на основе постановления Роспотребнадзора.

Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" было представлено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Оно позволяет выбрать лабораторию, чтобы пройти тестирование, и получить QR-код с отрицательным тестом, чтобы предъявлять его на границе. Данная процедура упрощает поездки в условиях пандемии.

Граждане Таджикистана смогут воспользоваться приложением уже с 10 июля. С 1 сентября данные условия будут действовать и для граждан Молдовы, Узбекистана и Туркменистана.

Ранее эта возможность была только у граждан стран ЕАЭС.