    Госагентство предлагает создать Фонд развития туризма в Азербайджане

    Туризм
    • 27 февраля, 2026
    • 16:53
    Госагентство предлагает создать Фонд развития туризма в Азербайджане

    Государственное агентство по туризму выступает с инициативой создания в Азербайджане Фонда развития туризма.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель агентства Фуад Нагиев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе по перспективам развития туризма в Азербайджане.

    По его словам, в условиях роста геополитических рисков особое значение приобретают упрощение въезда в страну, повышение качества услуг и экономическое стимулирование отрасли. В числе приоритетов - расширение безвизового режима для целевых рынков, повышение ценовой конкурентоспособности авиаперевозок, формирование благоприятной фискальной и инвестиционной среды, а также создание устойчивого Фонда развития туризма.

    Кроме того, предлагается внедрить документ о поощрении туристических инвестиций и устранить барьеры, влияющие на потребительский опыт - в сфере цифровых платежей, транспортной доступности, цифровизации и доступа к объектам культурного и природного наследия.

    Ф. Нагиев также сообщил, что агентством подготовлен проект "Государственной программы по развитию туризма на 2026–2030 годы", который в настоящее время проходит межведомственное обсуждение. Документ предусматривает расширение авиасообщения, продвижение гастрономического, медицинского, зимнего и экотуризма, поддержку малого бизнеса, развитие региональной инфраструктуры и туристического образования.

    Фонд развития туризма Государственное агентство по туризму Азербайджана Фуад Нагиев Милли Меджлис
