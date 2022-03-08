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Госагентство по туризму озвучило свои планы по Карабаху

Госагентство по туризму озвучило свои планы по Карабаху "Одним из основных направлений деятельности Государственного агентства по туризму в этом году является реализация туристического потенциала Карабаха".
Туризм
8 марта 2022 г. 16:35
Госагентство по туризму озвучило свои планы по Карабаху

"Одним из основных направлений деятельности Государственного агентства по туризму в этом году является реализация туристического потенциала Карабаха".

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя агентства Кенан Гулузаде.

По его словам, к 2025 году Карабах посетят около одного миллиона туристов: "Мы работаем над разработкой концепций и стратегий по освобожденным территориям. Нами уже представлено несколько маршрутов в рамках проекта "Наш путь в Карабах". К 2025 году Карабах посетят около 1 миллиона человек, включая отечественных и иностранных туристов".

Гулузаде также рассказал о планах по созданию туристической инфраструктуры в Карабахе: "У нас есть определенные планы по созданию туристической инфраструктуры в освобожденных районах. К примеру, есть проекты по Суговушану, Гадруту и Шахбулагу. Мы работаем над отдельными проектами, едиными маршрутами и тематическими кластерами для разных регионов. Для этой работы мы привлекли иностранных экспертов. Одновременно ведем консультации с общественными объединениями. Стараемся выезжать на освобожденные территории как можно чаще".

"Мы заняты пропагандой туристического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура. С мая прошлого года мы начали демонстрировать потенциал Шуши и Зангезура. Мы видим большой интерес, и это создаст еще одну возможность для азербайджанского туризма. Другими словами, мы возвращаемся на мировой рынок с новым преимуществом в условиях конкуренции", - добавил Гулузаде.

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Версия на английском языке State Tourism Agency makes public plans on Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyi Qarabağla bağlı planlarını açıqlayıb

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