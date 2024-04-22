Лазар Команеску: Азербайджан играет важную роль в достижении целей и задач ОЧЭС

Азербайджан играет важную роль в достижении целей и задач Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Лазар Команеску сегодня на первой встрече специализированных в сфере туризма учебных заведений стран ОЧЭС в Баку.
По его словам, доказательством вышесказанного является организация и проведение данного мероприятия в Баку.
Генсек отметил, что туризм является важным ресурсом для устойчивого экономического развития в регионе, а также ю способствует созданию рабочих мест, привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры и социальной инклюзии.