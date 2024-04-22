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Лазар Команеску: Азербайджан играет важную роль в достижении целей и задач ОЧЭС

Лазар Команеску: Азербайджан играет важную роль в достижении целей и задач ОЧЭС Азербайджан играет важную роль в достижении целей и задач Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Туризм
22 апреля 2024 г. 11:51
Лазар Команеску: Азербайджан играет важную роль в достижении целей и задач ОЧЭС

Азербайджан играет важную роль в достижении целей и задач Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Лазар Команеску сегодня на первой встрече специализированных в сфере туризма учебных заведений стран ОЧЭС в Баку.

По его словам, доказательством вышесказанного является организация и проведение данного мероприятия в Баку.

Генсек отметил, что туризм является важным ресурсом для устойчивого экономического развития в регионе, а также ю способствует созданию рабочих мест, привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры и социальной инклюзии.

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Версия на английском языке Secretary General: ‘Azerbaijan plays key role for goals and objectives of BSEC’
Версия на азербайджанском языке QDİƏT-in Baş katibi: "Azərbaycan QDİƏT-in məqsəd və vəzifələri üçün mühüm rol oynayır"

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