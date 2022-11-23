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ГТА: Через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира

ГТА: Через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира Через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира.
Туризм
23 ноября 2022 г. 11:59
ГТА: Через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира

Через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму (ГТА) Фуад Нагиев.

По его словам, в развитие туризма в Карабахе инвестируют сами азербайджанцы, которые желают сделать полезное для своей страны: "Правительство страны готовит пакет документов, предусматривающий определенные льготы для инвесторов".

Нагиев подчеркнул, что освобожденные территории обладают огромным туристическим потенциалом: "В нескольких местах уже идут работы по созданию туристической инфраструктуры. Кроме того, мы создаем инвестиционные условия для привлечения инвесторов из других стран. Но важно понимать, что война закончилась не так давно, и там еще идет процесс разминирования. Мы работаем с рядом государственных структур для того, чтобы обеспечить полную безопасность граждан. До конца текущего года планируем сдать туристическую инфраструктуру в Тертерском районе, Суговушане. Там находится водохранилище, вокруг которого мы начали развивать туристическую зону. Мы делаем все, чтобы на эти земли поскорее вернулись вынужденные переселенцы. Это очень важно, в том числе и для развития туризма".

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Версия на английском языке STA: After year and half, Karabakh will open its doors to tourists from all over world
Версия на азербайджанском языке DTA: “İl yarımdan sonra Qarabağ öz qapılarını dünyanın hər yerindən gələn turistlərin üzünə açacaq”

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