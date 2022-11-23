ГТА: Через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира

ГТА: Через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира

Через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира.

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Через полтора года Карабах сможет распахнуть двери для туристов со всего мира. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму (ГТА) Фуад Нагиев. По его словам, в развитие туризма в Карабахе инвестируют сами азербайджанцы, которые желают сделать полезное для своей страны: "Правительство страны готовит пакет документов, предусматривающий определенные льготы для инвесторов". Нагиев подчеркнул, что освобожденные территории обладают огромным туристическим потенциалом: "В нескольких местах уже идут работы по созданию туристической инфраструктуры. Кроме того, мы создаем инвестиционные условия для привлечения инвесторов из других стран. Но важно понимать, что война закончилась не так давно, и там еще идет процесс разминирования. Мы работаем с рядом государственных структур для того, чтобы обеспечить полную безопасность граждан. До конца текущего года планируем сдать туристическую инфраструктуру в Тертерском районе, Суговушане. Там находится водохранилище, вокруг которого мы начали развивать туристическую зону. Мы делаем все, чтобы на эти земли поскорее вернулись вынужденные переселенцы. Это очень важно, в том числе и для развития туризма". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке STA: After year and half, Karabakh will open its doors to tourists from all over world