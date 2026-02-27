Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Фуад Нагиев: В постпандемийный период туристический сектор ежегодно рос на 25%

    Туризм
    • 27 февраля, 2026
    • 17:00
    Фуад Нагиев: В постпандемийный период туристический сектор ежегодно рос на 25%

    В Азербайджане в постпандемийный период с 2021 по 2025 год объем произведенного валового внутреннего продукта (ВВП) в секторе туристического размещения и общественного питания рос в среднем на 24,5% ежегодно, достигнув отметки в 3,6 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на проведенных в Милли Меджлисе общественных слушаниях на тему "Текущее состояние и перспективы развития туризма в Азербайджане".

    Как отметил Нагиев, данный показатель превышает допандемийный уровень на 23,2%. Совокупная добавленная стоимость, сформированная в туристической отрасли, по итогам 2025 года достигла 6,9 млрд манатов: "Благодаря этому в 2025 году удельный вес туристического сектора в национальной экономике впервые в истории страны поднялся до 5,3%. Стремительная динамика роста способствовала активному формированию новых рабочих мест в данной отрасли. За постпандемийный период в секторе туристического размещения и общественного питания появилось 58 тыс. новых наемных рабочих мест, причем 21 тыс. из них были созданы именно в 2025 году. Как итог, доля этого направления деятельности на рынке наемного труда за пятилетний период увеличилась с 1,5% до 4,6%".

    туризм ВВП Фуад Нагиев Государственное агентство по туризму Азербайджана туристический сектор постпандемийный рост
