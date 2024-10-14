Фуад Нагиев: Развитие гастротуризма является одним из приоритетных направлений для Азербайджана

Развитие гастротуризма является одним из приоритетных направлений для Азербайджана.

Развитие гастротуризма является одним из приоритетных направлений для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на выпускном дне первой пилотной группы студентов специальности "Кулинария" Бакинской профессиональной школы туризма и Кулинарной школы CASA Baku.

"Мы провели широкомасштабную работу по сохранению образцов национальной кухни, популяризации гастрономического туризма в Азербайджане. Государственное агентство по туризму провело паспортизацию образцов национальной кухни, разработало маршруты агро- и гастротуризма. Кроме того, поддерживается обучение профессиональных поваров, в связи с этим была создана пилотная обучающая группа", - сказал он.