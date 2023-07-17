Фуад Нагиев: Нестабильная погода в Азербайджане затрудняет работу туристического сектора

Наблюдаемые на территории Азербайджана нестабильные погодные условия затрудняют работу туристического сектора.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.
По его словам, с начала летнего сезона ввиду неустойчивой погоды владельцы туристических объектов несут убытки: "В связи с большим количеством дождливых и ветреных дней в этом году граждане не могут спланировать свой отдых".
Ф.Нагиев отметил, что ущерб, нанесенный туристическому сектору в результате наводнений и паводков, пока не подсчитан.