    Флориан Зенгшмид: Азербайджан увеличивает долю на китайском рынке выездного туризма

    Туризм
    • 17 ноября, 2025
    • 12:30
    Флориан Зенгшмид: Азербайджан увеличивает долю на китайском рынке выездного туризма

    Китай сегодня представляет собой крупнейший в мире рынок выездного туризма, и доля Азербайджана в этом сегменте демонстрирует рост с каждым годом.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгшмид.

    По его словам, безвизовый режим между двумя странами оказал значительное влияние на расширение туристического потока.

    "Безвизовый режим между Азербайджаном и Китаем внес огромный вклад в увеличение туристического потока. В этом году мы уже наблюдаем 50-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

    Зенгшмид также подчеркнул, что в рамках "China Visitors Summit" в Азербайджан прибыл 51 крупный туроператор из Китая: "Они не только близко знакомятся со столицей и туристическим потенциалом страны, но и проводят встречи с местными туристическими и гостиничными компаниями".

    Лента новостей