​Баку вошел в 10-ку романтических городов Европы

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В топ 10-ти самых бюджетных европейских городов для романтического уик-энда по версии рейтинга, составленного Travel.ru, вошли Рига, Стамбул, Любляна, Прага, Таллин, Будапешт, Баку, Вена, Лиссабон и Флоренция, сообщает Report со ссылкой на "Российская газета".

"На седьмом месте рейтинга расположился Баку с бюджетом 78 евро. Столица Азербайджана ухитряется сочетать модерновый облик с шармом средневековых построек. Одним из главных интересных мест Баку с романтичной историей является Девичья башня, со смотровой площадки которой видна большая часть старого города Ичери Шехер. Можно посетить дворец Ширваншахов, шумный базар, национальные кафе и рестораны", - пишет "Российская газета".

Тройку самых дорогих городов по версии экспертов портала для туристов Travel.ru составили Копенгаген, Венеция и Лондон.