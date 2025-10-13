Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Проект Euronews и Бюро по туризму Азербайджана стартовал репортажем об Ивановке

    Туризм
    • 13 октября, 2025
    • 16:27
    Проект Euronews и Бюро по туризму Азербайджана стартовал репортажем об Ивановке

    Телеканал Euronews совместно с Бюро по туризму Азербайджана подготовил репортаж о селе Ивановка Исмаиллинского района.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, первый выпуск 6-серийного цикла Around Azerbaijan ("Вокруг Азербайджана") посвящен этому уникальному селу, где сохранился последний колхоз на Кавказе.

    В репортаже богатое культурное наследие региона, мастерство местных жителей, развитие агротуризма и винодельческие традиции Исмаиллы, а также верность молокан, основавших Ивановку, своим историческим корням и традициям.

    Ознакомиться с репортажем можно по ссылке.

    "Euronews" İvanovka kəndi haqqında süjet yayımlayıb
    Euronews, Azerbaijan Tourism Board project kicks off with story on Ivanovka

