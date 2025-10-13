Проект Euronews и Бюро по туризму Азербайджана стартовал репортажем об Ивановке

Телеканал Euronews совместно с Бюро по туризму Азербайджана подготовил репортаж о селе Ивановка Исмаиллинского района.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, первый выпуск 6-серийного цикла Around Azerbaijan ("Вокруг Азербайджана") посвящен этому уникальному селу, где сохранился последний колхоз на Кавказе.

В репортаже богатое культурное наследие региона, мастерство местных жителей, развитие агротуризма и винодельческие традиции Исмаиллы, а также верность молокан, основавших Ивановку, своим историческим корням и традициям.

Ознакомиться с репортажем можно по ссылке.