    "Euronews" İvanovka kəndi haqqında süjet yayımlayıb

    Turizm
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:58
    Euronews İvanovka kəndi haqqında süjet yayımlayıb

    "Euronews" telekanalı Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndi haqqında süjet yayımlayıb.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 6 hissədən ibarət olan "Around Azerbaijan" seriyasının birinci buraxılışı Qafqazın son kolxozunun yerləşdiyi kəndə həsr olunub.

    Buraxılışda həmçinin İsmayıllının zəngin mədəniyyəti, sənətkarlıq nümunələri, aqroturizm, şərabçılıq ənənələrindən, eləcə də İvanovka kəndinin əsasını qoyan molokanların öz irslərinə sadiqliyindən bəhs olunub.

    Buraxılışa baxmaq üçün bu linkə keçid etmək lazımdır.

    Azərbaycan Turizm Bürosu Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi Euronews turizm

