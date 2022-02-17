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ЕС: Выделенные нами 2 млрд евро будут способствовать развитию сельской местности

ЕС: Выделенные нами 2 млрд евро будут способствовать развитию сельской местности Выделенные Азербайджану в рамках экономического и инвестиционного плана Европейского союза (ЕС) 2 млрд евро позволят поддержать развитие сельской местности.
Туризм
17 февраля 2022 г. 12:07
ЕС: Выделенные нами 2 млрд евро будут способствовать развитию сельской местности

Выделенные Азербайджану в рамках экономического и инвестиционного плана Европейского союза (ЕС) 2 млрд евро позволят поддержать развитие сельской местности.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на семинаре на тему "Развитие сельской местности и создание национальной системы агротуризма в Азербайджане”.

“Азербайджан имеет большой потенциал в сфере агротуризма. Есть много аспектов, связанных с передачей знаний о развитии сельской местности, производстве качественных продуктов питания, экологическом сельском хозяйстве. С чувством гордости отмечаю, что лучшие эксперты ЕС в Азербайджане участвуют в этом процессе. В рамках этого семинара мы добьемся положительных результатов", - отметил он.

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Версия на английском языке EU: Grant allocated to Azerbaijan to help develop rural areas
Версия на азербайджанском языке Aİ: “Ayırdığımız 2 milyard avro kənd yerlərinin inkişafına kömək olacaq”

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