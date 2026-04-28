    Ержан Мукаш: В рамках "Стратегии ОЭС 2035" разрабатывается дорожная карта для сектора туризма

    Туризм
    • 28 апреля, 2026
    • 11:22
    Ержан Мукаш: В рамках Стратегии ОЭС 2035 разрабатывается дорожная карта для сектора туризма

    В рамках "Стратегии ОЭС 2035" разрабатывается дорожная карта для сектора туризма.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Ержан Мукаш на 9-м заседании Группы экспертов высокого уровня по туризму ОЭС.

    По его словам, в рамках подготовки к принятию новых стратегических целей по экономическому сотрудничеству до 2035 года важно сформировать четкий и системный подход к развитию сектора туризма:

    "Разрабатываемая для этой цели дорожная карта охватит первый пятилетний этап видения 2035 года. Документ определит приоритетные направления в сфере туризма и будет реализован параллельно с общей стратегией, принятой на международном уровне".

    Ержан Мукаш Организация экономического сотрудничества (ОЭС)
    İƏT rəsmisi: "Turizm sektoru üçün yol xəritəsi hazırlanır"
    Yerzhan Mukash: Tourism roadmap being developed under ECO Vision 2035

