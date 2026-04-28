Ержан Мукаш: В рамках "Стратегии ОЭС 2035" разрабатывается дорожная карта для сектора туризма
Туризм
- 28 апреля, 2026
- 11:22
В рамках "Стратегии ОЭС 2035" разрабатывается дорожная карта для сектора туризма.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Ержан Мукаш на 9-м заседании Группы экспертов высокого уровня по туризму ОЭС.
По его словам, в рамках подготовки к принятию новых стратегических целей по экономическому сотрудничеству до 2035 года важно сформировать четкий и системный подход к развитию сектора туризма:
"Разрабатываемая для этой цели дорожная карта охватит первый пятилетний этап видения 2035 года. Документ определит приоритетные направления в сфере туризма и будет реализован параллельно с общей стратегией, принятой на международном уровне".
Последние новости
17:27
Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорилДругие страны
17:26
ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в АзербайджанеЭнергетика
17:25
Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культурыВнутренняя политика
17:21
Видео
Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
17:12
Фото
В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детейФутбол
17:10
Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
17:08
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)Финансы
17:07
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)Финансы
17:04