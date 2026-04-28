Ержан Мукаш: В рамках "Стратегии ОЭС 2035" разрабатывается дорожная карта для сектора туризма

В рамках "Стратегии ОЭС 2035" разрабатывается дорожная карта для сектора туризма.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Ержан Мукаш на 9-м заседании Группы экспертов высокого уровня по туризму ОЭС.

По его словам, в рамках подготовки к принятию новых стратегических целей по экономическому сотрудничеству до 2035 года важно сформировать четкий и системный подход к развитию сектора туризма:

"Разрабатываемая для этой цели дорожная карта охватит первый пятилетний этап видения 2035 года. Документ определит приоритетные направления в сфере туризма и будет реализован параллельно с общей стратегией, принятой на международном уровне".