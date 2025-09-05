Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Эльнур Мамедов: Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном

    Туризм
    • 05 сентября, 2025
    • 13:55
    Эльнур Мамедов: Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном

    Перу выступило с инициативой распространить действующее соглашение об отмене виз с Азербайджаном на все категории паспортов.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в интервью перуанскому информационному агентству Andina.

    "В 2013 году мы подписали соглашение с Перу об отмене виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов. Сейчас Перу предложило расширить соглашение на все паспорта", - сообщил дипломат.

    По словам Мамедова, развитие туристического потока между странами зависит от двух ключевых факторов: наличия прямого авиасообщения и визового режима. "Если есть прямые рейсы, можно ожидать больше туристов в обоих направлениях. Сейчас прямых рейсов нет. По визам ситуация лучше: граждане Перу могут получить визу по прибытии в аэропорт, процесс быстрый и простой", - пояснил замминистра.

    Эльнур Мамедов назвал энергетическое сотрудничество важным аспектом двусторонних отношений. "Мы расширяем сотрудничество в энергетике: продаем нефть Перу и закупаем СПГ, а также ведем торговлю СПГ на мировом рынке. За последние два года между Азербайджаном и Перу были значительные сделки в сфере энергетики. Это одна из тем, которую мы обсуждали в МИД [в рамках первых политических консультаций]", - подчеркнул Мамедов.

    Дипломат также отметил, что Азербайджан активно развивает экономические связи с рядом стран Латинской Америки, включая торговлю нефтью и удобрениями. Перспективными направлениями сотрудничества являются сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность, особенно добыча металлов.

    "Мы закупаем из этого региона много сельхозпродукции: авокадо, сою, ежевику, клюкву и другие продукты. Цель визита также - рассмотреть эту сферу сотрудничества. Сегодня мы обсуждали с коллегами из МИД структуру торгового оборота: в основном из Перу в Азербайджан импортируются авокадо, клюква, ежевика, из Азербайджана в Перу - смазочные масла. Мы обсуждали, как улучшить структуру торговли, добавив больше товаров в портфель. Для этого нужна дополнительная информация о том, что Азербайджан может экспортировать. Следует учитывать географическую удаленность и логистические сложности региона Латинской Америки", - заключил замминистра.

    Напомним, накануне Азербайджан и Перу провели в Лиме первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел. 

    Азербайджан Перу Эльнур Мамедов визовое соглашение сотрудничество
