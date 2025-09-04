Азербайджан и Перу провели первый раунд межмидовских политконсультаций

Азербайджан и Перу провели в Лиме первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел.

Как сообщает Report со ссылкой на перуанский МИД, политконсультации состоялись в рамках визита азербайджанской делегации во главе с замминистра иностранных дел Эльнуром Мамедовым.

Делегацию Перу на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Феликс Денегри.

"Заседание знаменует начало нового этапа сотрудничества и стратегического диалога за 29 лет дипломатических отношений Азербайджана и Перу", - отметили в МИД.

Замминистра Денегри в ходе встречи подчеркнул взаимный интерес к укреплению связей и отметил, что этот механизм позволит продвигать совместные проекты в таких областях, как туризм, безопасность, культура и спорт. По его словам, развитие сотрудничества может оказать значительное влияние на благосостояние обоих народов.

В свою очередь, Эльнур Мамедов подчеркнул важность укрепления сотрудничества с региональными организациями, такими как Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Тихоокеанский альянс, куда Азербайджан входит с 2019 года.

Стороны отметили наличие потенциала в привлечении взаимных инвестиций. Было подчеркнуто, что обе страны являются важным геоэкономическим связующим звеном, при этом Перу играет стратегическую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Азербайджан - на Южном Кавказе.

В ведомстве отметили, что Азербайджан и Перу – две страны с богатым и тысячелетним культурным наследием. В этом контексте стороны договорились об укреплении технического сотрудничества в этой области, обмене опытом для защиты своего наследия.