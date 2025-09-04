Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Азербайджан и Перу провели первый раунд межмидовских политконсультаций

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 09:32
    Азербайджан и Перу провели первый раунд межмидовских политконсультаций

    Азербайджан и Перу провели в Лиме первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел.

    Как сообщает Report со ссылкой на перуанский МИД, политконсультации состоялись в рамках визита азербайджанской делегации во главе с замминистра иностранных дел Эльнуром Мамедовым.

    Делегацию Перу на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Феликс Денегри.

    "Заседание знаменует начало нового этапа сотрудничества и стратегического диалога за 29 лет дипломатических отношений Азербайджана и Перу", - отметили в МИД.

    Замминистра Денегри в ходе встречи подчеркнул взаимный интерес к укреплению связей и отметил, что этот механизм позволит продвигать совместные проекты в таких областях, как туризм, безопасность, культура и спорт. По его словам, развитие сотрудничества может оказать значительное влияние на благосостояние обоих народов.

    В свою очередь, Эльнур Мамедов подчеркнул важность укрепления сотрудничества с региональными организациями, такими как Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Тихоокеанский альянс, куда Азербайджан входит с 2019 года.

    Стороны отметили наличие потенциала в привлечении взаимных инвестиций. Было подчеркнуто, что обе страны являются важным геоэкономическим связующим звеном, при этом Перу играет стратегическую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Азербайджан - на Южном Кавказе.

    В ведомстве отметили, что Азербайджан и Перу – две страны с богатым и тысячелетним культурным наследием. В этом контексте стороны договорились об укреплении технического сотрудничества в этой области, обмене опытом для защиты своего наследия.

    Азербайджан Перу МИД политконсультации Эльнур Мамедов сотрудничество
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Azərbaycan və Peru XİN-ləri arasında ilk dəfə siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan and Peru hold first round of inter-ministerial political consultations

    Последние новости

    10:29

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в августе сократилось на 40%

    ИКТ
    10:28

    В августе кибератаки на госучреждения Азербайджана сократились на 25%

    ИКТ
    10:25

    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы к переговорам, но мы своего добьемся

    Другие страны
    10:16

    Эльнур Мамедов расскажет о внешней политике Азербайджана в Национальном университете Перу

    Внешняя политика
    10:13

    Доходы и расходы Фонда восстановления минерально-сырьевой базы увеличились

    Финансы
    09:55

    Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ

    Спорт
    09:47

    В Маштаге в результате автонаезда погибла 34-летняя женщина

    Происшествия
    09:44
    Фото

    Министерство молодежи и спорта запустило проект "Утренний спорт"

    Индивидуальные
    09:42

    В Масаллы 17-летний юноша утонул в водоеме

    Происшествия
    Лента новостей