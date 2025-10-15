Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Эльгюн Джавадов: В сфере оздоровительного туризма наблюдаются положительные тенденции

    • 15 октября, 2025
    • 12:27
    В последние годы в Азербайджане наблюдаются положительные тенденции в сфере оздоровительного туризма.

    Как сообщает Report, об этом завотделом Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов заявил журналистам в рамках II Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму в Баку.

    По его словам, число туристов, приезжающих в Нафталан, особенно из постсоветских стран, увеличивается с каждым годом.

    "Как вы знаете, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об использовании нафталанской нефти в оздоровительном туризме. В этом направлении ведутся работы, реализуется определенная программа для уточнения и расширения лечебных аспектов услуг, доведения этих услуг до мировых стандартов. Также наблюдается рост числа туристов, приезжающих в страну на лечение. Благодаря этому в ближайшие годы Азербайджан сможет выгодно отличаться своими лечебными услугами и специальными пакетами", - отметил Джавадов.

