    Эдвард Мукииби: Азербайджан - страна с богатейшей гастрономической культурой

    Туризм
    • 11 октября, 2025
    • 13:21
    Эдвард Мукииби: Азербайджан - страна с богатейшей гастрономической культурой

    Азербайджан - это страна, которая отличается огромным биоразнообразием, богатым культурным наследием, а также восхитительной гастрономией и кулинарными традициями.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Slow Food International Эдвард Мукииби на гастрономическом фестивале Terra Madre в Шеки.

    "Азербайджан - удивительно богатая страна с точки зрения гастрономии и культуры питания. Мы хотим показать всему миру ее разнообразие и поддержать местные общины в сохранении этого наследия", - отметил он.

    По словам Мукииби, организация намерена развивать сотрудничество с азербайджанскими партнерами и превратить фестиваль в международное событие.

    "Мир должен узнать о кулинарных традициях Азербайджана. Чтобы сохранить это богатство, его нужно активно продвигать", - добавил он.

    "Slow Food International"ın prezidenti: "Azərbaycan qastronomiya baxımından çox zəngindir"

