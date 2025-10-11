Эдвард Мукииби: Азербайджан - страна с богатейшей гастрономической культурой

Азербайджан - это страна, которая отличается огромным биоразнообразием, богатым культурным наследием, а также восхитительной гастрономией и кулинарными традициями.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Slow Food International Эдвард Мукииби на гастрономическом фестивале Terra Madre в Шеки.

"Азербайджан - удивительно богатая страна с точки зрения гастрономии и культуры питания. Мы хотим показать всему миру ее разнообразие и поддержать местные общины в сохранении этого наследия", - отметил он.

По словам Мукииби, организация намерена развивать сотрудничество с азербайджанскими партнерами и превратить фестиваль в международное событие.

"Мир должен узнать о кулинарных традициях Азербайджана. Чтобы сохранить это богатство, его нужно активно продвигать", - добавил он.