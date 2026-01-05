Ильхам Алиев: Наша политика ориентирована как на социальную сферу, так и на инвестиции

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 05 января, 2026
    • 22:08
    Вся наша политика как социально направленная, так и ориентированная на инвестиции. Между этими двумя направлениями должен быть очень чувствительный баланс.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Подчеркнув, что Азербайджан, проводя экономические реформы, реализуя нефтегазовые проекты, в первую очередь направлял полученные доходы в социальную сферу, глава государства отметил: "В период оккупации наши основные расходы шли на затраты военного назначения, затем были расходы на образование, а следом - расходы, предназначенные для вынужденных переселенцев. То есть в период оккупации мы обеспечили новыми домами, квартирами более 300 тысяч переселенцев, было построено более 100 новых городков".

    Отметив, что существовавшие в свое время нарушения, несправедливость в этой сфере устраняются, применяется прозрачный механизм, президент Азербайджана сказал: "Это позволило нам реализовать несколько серьезных пакетов социальных реформ. Точнее, за последние семь лет было реализовано 5 пакетов социальных реформ. Они охватывают 4 млн человек, а объем средств, направленных на их реализацию, составляет примерно 8 млрд манатов".

    Ильхам Алиев интервью
    Azərbaycan Prezidenti: Bizim bütün siyasətimiz həm sosialyönümlü, həm də investisiyayönümlüdür
    Azerbaijani President: Our entire policy is both socially and investment-oriented

