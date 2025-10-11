"Slow Food International"ın prezidenti: "Azərbaycan qastronomiya baxımından çox zəngindir"
- 11 oktyabr, 2025
- 12:51
Azərbaycan biomüxtəliflik, mədəni irs, qastronomiya və yemək mədəniyyətləri baxımından çox zəngin ölkədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Slow Food International"ın prezidenti EdVard Mukibi "Terra Madre Shaki" qastronomiya festivalında bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu səbəbdən "Slow Food" Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini dəstəkləmək, bütün dünyaya bu ərazinin nə qədər zəngin olduğunu bildirmək, eyni zamanda bu müxtəlifliyi, bu sərvəti, bu zənginliyi qeyd etmək üçün çox maraqlı ərazidir: "Bu, yemək mədəniyyəti və qastronomik irsin təbliğidir, eyni zamanda yerli qida biomüxtəlifliyinin təbliği və müdafiəsidir.
Beləliklə, "Slow Food" bu biomüxtəlifliyi təbliğ etmək və müdafiə etmək, icmaları dəstəkləmək, bu biomüxtəlifliyi, bu qastronomik irsi dünyanın qalan hissəsinə nümayiş etdirmək üçün bütün tərəfdaşlarla işləmək üçün buradadır. Çünki biz 160 ölkədə işləyirik, bu işi qlobal miqyasda dəstəkləmək istəyən bir milyondan çox insandan ibarət şəbəkəmiz var. Beləliklə, "Slow Food" olaraq, bu, işimizin bir hissəsidir və həmçinin burada Azərbaycanın yerli tərəfdaşları ilə işləmək çox maraqlı səyahətdir. Biz bu tədbiri sadəcə yerli tədbirdən regional tədbir, həm də beynəlxalq tədbir kimi daha da böyütməyə başlayırıq".
"Dünya Azərbaycanın qastronomik irsinin zənginliyini, ölkənin gözəlliyini, insanların mədəniyyətini öyrənməlidir. Bu, çox böyük bir sərvətdir. Əgər onu saxlamaq istəyiriksə, təbliğ etməliyik. "Slow Food" ilə beynəlxalq qlobal yemək mədəniyyətində hansı dəyişiklikləri və ya düzəlişləri görürsünüz? "Slow Food" qlobal yemək mədəniyyətinə hansı dəyişiklikləri və düzəlişləri gətirdi? "Slow Food" yaxşı, təmiz və ədalətli qida prinsipi və yaxud fəlsəfəsi üzərində qurulub, çünki biz yemək mədəniyyətinin eroziyasını, biomüxtəlifliyin itkisini, sənayeləşmiş qida sistemlərinin böyüməsini, sağlam olmayan qida sistemlərinin böyüməsini, qida sahəsində mədəniyyətimizin eroziyasını görmüşük. Buna görə də "Slow Food" bu vəziyyəti dəyişdirmək, daha davamlı icmalar qurmaq, biomüxtəlifliyi təbliğ etmək və həmçinin yox olmaq təhlükəsi altında olan məhsullarımızı xəritələşdirmək üçün gəlib", - deyə qonaq qeyd edib.