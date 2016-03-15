Доклад UNWTO: Туристы готовы к путешествию по Шелковому пути, но хотели бы иметь единую визу на весь маршрут

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На шестой встрече министров стран Шелкового пути, которая прошла в рамках выставки по туризму в Берлине, обсуждены возможности укрепления партнерства между государственным и частным секторами в развитии туризма в странах региона, сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН.

Министры и высокопоставленные лица из Болгарии, Бангладеш, Кыргызстана, Чехии, Камбоджи и Ирана обменялись мнениями и опытом работы в туристической отрасли. Представитель Казахстана рассказал о возможностях продвижения Шелкового пути в рамках подготовки к предстоящей в его стране всемирной выставке "Астана ЭКСПО – 2017".

На встрече Всемирная туристкая организация (UNWTO) официально запустила План действий по Шелковому пути на 2016-2017 годы, а также представила доклад "Тенденции в сфере путешествий по Шелковому пути".

Доклад основан на опросе 10678 международных путешественников. Он показывает, что восемь из каждых десяти путешественников слышали о Шелковом пути и что в десятку стран, которые чаще всего ассоциируются с Шелковым путем, входят Китай, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Иран, Турция, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан. Согласно опросу, желающих путешествовать по этому маршруту было бы еще больше, если бы имелась возможность получать единую визу "Шелковый путь".