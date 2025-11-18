Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Директор: Из-за дешевых китайских товаров затрудняется реализация местной продукции

    Туризм
    • 18 ноября, 2025
    • 18:18
    Директор: Из-за дешевых китайских товаров затрудняется реализация местной продукции

    Избыток дешевой китайской продукции на местном рынке затрудняет реализацию товаров азербайджанских ремесленников.

    Об этом корреспонденту Report заявил директор Лахыджского государственного культурного заповедника Назар Алиев.

    По его словам, туристы часто не могут отличить подделки от аутентичных изделий, что наносит ущерб репутации ремесленного искусства и негативно влияет на местную торговлю.

    Большинство кялагаи (традиционных шелковых платков - ред.), продаваемых в торговых объектах Лахыджа, произведены в Китае, отметил Н.Алиев.

    "Исторически в Лахыдже никогда не было искусства изготовления кялагаи. Эти платки традиционно производились преимущественно в Баскале и Шеки. Сейчас большая часть кялагаи китайского производства продается и в Лахыдже", - отметил он.

    Н.Алиев подчеркнул, что изделия местных мастеров стоят значительно дороже, что создает трудности выбора для туристов.

    "Самый простой кялагаи ручной работы стоит 60-70 манатов. Но на рынке продают платки за 15-20 манатов. Люди смотрят на цену и ошибочно полагают, что это местное производство. Это наносит ущерб репутации лахыджского ремесленного искусства", - добавил он.

    Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"

    Лента новостей