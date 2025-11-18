İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"

    Turizm
    • 18 noyabr, 2025
    • 17:40
    Nəzər Əliyev: Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır

    Ucuz Çin məhsullarının bazara çıxması yerli ustaların satış imkanlarını xeyli daraldır.

    Bunu "Report"un Lahıca ezam olunmuş müxbirinə Lahıc Dövlət Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Nəzər Əliyev deyib.

    Onun sözlərinə görə, Lahıcda ticarət obyektlərində satılan kəlağayıların əksəriyyəti Çin istehsalıdır: "Lahıcda kəlağayı sənəti tarixən olmayıb. Kəlağayı əsasən Basqal və Şəkidə istehsal olunur. Lakin hazırda Lahıcda satılanların böyük hissəsi Çin məhsuludur."

    N. Əliyev yerli əl işlərinin qiymətinin daha yüksək olduğunu, bunun isə turistlər üçün seçimdə çətinlik yaratdığını deyib: "Ən sadə əl işi kəlağayısı 60–70 manatdır. Amma 15–20 manata kəlağayı satırlar. İnsanlar da qiymətə baxıb elə bilirlər ki, bu yerli istehsaldır. Bu, Lahıc sənətkarlığının adına zərər vurur."

    lahıc Dövlət Mədəniyyət Qoruğu Nəzər Əliyev

    Son xəbərlər

    17:51

    Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"

    İKT
    17:48

    Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    17:48

    "İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanır

    Futbol
    17:47

    Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyib

    İKT
    17:46

    "Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

    Mədəniyyət siyasəti
    17:43

    Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"

    İKT
    17:40

    Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur

    Region
    17:40

    Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"

    Turizm
    17:38

    Sabah Sumqayıtda 30 min abonentin suyu kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti