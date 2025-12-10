"Sumqayıt" klubu baş məşqçisinin cəzalanması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcək
Futbol
- 10 dekabr, 2025
- 13:24
"Sumqayıt" klubu komandanın baş məşqçisi Saşa İliçin cəzalandırılması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verəcək.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, "gənclik şəhəri" təmsilçisi AFFA İntizam Komitəsinin qərarından Apellyasiya Arbitraj Tribunalına şikayət edəcək.
İntizam Komitəsi daha əvvəl serbiyalı mütəxəssisi 4 oyunluq cəzalandırıb. O, "Şamaxı" ilə matçda rəqib komandanın texniki zonasında qeyri-etik ifadə və ya hərəkətə görə 4 oyunluq diskvalifikasiya olunub. "Sumqayıt" klubu baş məşqçinin hərəkətinə görə 10 min manat cərimələnib.
Qeyd edək ki, "Sumqayıt" sözügedən qarşılaşmada rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyib.
