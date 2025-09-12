Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Diario la R: Азербайджанская кухня поражает разнообразием первых блюд

    Туризм
    • 12 сентября, 2025
    • 17:54
    Diario la R: Азербайджанская кухня поражает разнообразием первых блюд

    Одна из ведущих газет Уругвая Diario la R опубликовала материал об азербайджанской кухне, подчеркнув ее богатое наследие и уникальность.

    Как передает Report, особое внимание в публикации уделено супам, которые занимают центральное место в национальной гастрономии".

    "Любители супов по достоинству оценят поездку в Азербайджан - страну, где ценят хороший суп. Широкое разнообразие блюд позволяет исследовать местные супы на протяжении всей поездки, не испытывая скуки", - отмечается в статье.

    Издание подробно описало самые популярные блюда азербайджанской кухни, отметив среди них: пити - суп из баранины и гороха, традиционно приготовленный в глиняной посуде; кюфта-бозбаш - бульон с нутом и крупными мясными фрикадельками; дюшбара - миниатюрные пельмени в бульоне; сулу-хингал с лапшой и нутом; довга - йогуртовый суп с рисом и зеленью; хамраши с домашней лапшой; а также умач - блюдо из теста в ароматном бульоне с шафраном".

    По мнению автора, именно супы наиболее ярко демонстрируют богатство и самобытность азербайджанской кухни.

    Азербайджан азербайджанская кухня статья Уругвай кулинария
