Diario la R: Азербайджанская кухня поражает разнообразием первых блюд

Одна из ведущих газет Уругвая Diario la R опубликовала материал об азербайджанской кухне, подчеркнув ее богатое наследие и уникальность.

Как передает Report, особое внимание в публикации уделено супам, которые занимают центральное место в национальной гастрономии".

"Любители супов по достоинству оценят поездку в Азербайджан - страну, где ценят хороший суп. Широкое разнообразие блюд позволяет исследовать местные супы на протяжении всей поездки, не испытывая скуки", - отмечается в статье.

Издание подробно описало самые популярные блюда азербайджанской кухни, отметив среди них: пити - суп из баранины и гороха, традиционно приготовленный в глиняной посуде; кюфта-бозбаш - бульон с нутом и крупными мясными фрикадельками; дюшбара - миниатюрные пельмени в бульоне; сулу-хингал с лапшой и нутом; довга - йогуртовый суп с рисом и зеленью; хамраши с домашней лапшой; а также умач - блюдо из теста в ароматном бульоне с шафраном".

По мнению автора, именно супы наиболее ярко демонстрируют богатство и самобытность азербайджанской кухни.