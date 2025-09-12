İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Diario la R": Azərbaycan mətbəxi əsas yeməklərin müxtəlifliyi ilə heyrətləndirir

    Turizm
    • 12 sentyabr, 2025
    • 18:43
    Diario la R: Azərbaycan mətbəxi əsas yeməklərin müxtəlifliyi ilə heyrətləndirir

    Uruqvayın aparıcı qəzetlərindən biri olan "Diario la R" Azərbaycan mətbəxi haqqında dərc etdiyi materialda onun zəngin irsi və unikallığını vurğulayıb.

    "Report" xəbər verir ki, nəşrdə milli qastronomiyada əsas yer tutan şorbalara xüsusi diqqət ayrılıb.

    "Şorbasevərlər Azərbaycana səfəri layiqincə qiymətləndirəcəklər. Yeməklərin müxtəlifliyi səyahət boyunca darıxmadan yerli şorbaları kəşf etməyə imkan verir", - məqalədə qeyd olunur.

    Nəşr Azərbaycan mətbəxinin ən məşhur yeməklərini (piti, küftə-bozbaş, düşbərə, sulu xəngəl, dovğa, xəmiraşı, umac) ətraflı təsvir edib.

    Müəllifin fikrincə, məhz şorbalar Azərbaycan mətbəxinin zənginliyi və özünəməxsusluğunu ən parlaq şəkildə nümayiş etdirir.

    Uruqvay nəşr Azərbaycan mətbəxi
    Diario la R: Азербайджанская кухня поражает разнообразием первых блюд

