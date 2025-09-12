"Diario la R": Azərbaycan mətbəxi əsas yeməklərin müxtəlifliyi ilə heyrətləndirir
Turizm
- 12 sentyabr, 2025
- 18:43
Uruqvayın aparıcı qəzetlərindən biri olan "Diario la R" Azərbaycan mətbəxi haqqında dərc etdiyi materialda onun zəngin irsi və unikallığını vurğulayıb.
"Report" xəbər verir ki, nəşrdə milli qastronomiyada əsas yer tutan şorbalara xüsusi diqqət ayrılıb.
"Şorbasevərlər Azərbaycana səfəri layiqincə qiymətləndirəcəklər. Yeməklərin müxtəlifliyi səyahət boyunca darıxmadan yerli şorbaları kəşf etməyə imkan verir", - məqalədə qeyd olunur.
Nəşr Azərbaycan mətbəxinin ən məşhur yeməklərini (piti, küftə-bozbaş, düşbərə, sulu xəngəl, dovğa, xəmiraşı, umac) ətraflı təsvir edib.
Müəllifin fikrincə, məhz şorbalar Azərbaycan mətbəxinin zənginliyi və özünəməxsusluğunu ən parlaq şəkildə nümayiş etdirir.
Son xəbərlər
18:47
Zelenski: ABŞ HHM sistemləri Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edəcəkDigər ölkələr
18:43
"Diario la R": Azərbaycan mətbəxi əsas yeməklərin müxtəlifliyi ilə heyrətləndirirTurizm
18:27
Mirzoyan Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşübRegion
18:23
Kobaxidze: Gürcüstan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının bərpasını istəyirikRegion
18:16
Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan Güləş Federasiyasında koordinator təyin edilibDigər
18:16
Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 2 %-dən çox azalıbBiznes
18:13
Azərbaycan paralimpiyaçısı xal ehtiyatını artırıb, 12-ci pilləyə yüksəlibFərdi
18:04
Kürşat Zorlu: Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bölgə sabitlik və güvənin mühüm mərkəzinə çevriləcəkXarici siyasət
18:00
Foto