Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Туризм
    28 апреля, 2026
    • 13:29
    Демирчилу: В Иране в ходе военных действий повреждены 149 исторических памятников

    Эскалация на Ближнем Востоке оказала негативное влияние на туристический сектор Ирана.

    Об этом корреспонденту Report в Шуше заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.

    По его словам, в ходе военных действий в Иране повреждены 149 исторических памятников, а 5 музеев получили серьезные повреждения: "Также повреждены некоторые объекты культурного наследия, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО".

    Посол отметил, что безопасность и стабильность являются ключевыми условиями для туризма: "С начала войны авиасообщение было приостановлено, а туристы стали избегать поездок. В период праздника Новруз туристический поток в регионе сократился примерно на 50%".

    Демирчилу указал на отсутствие точных данных о размере финансового ущерба туристическому сектору Ирана:

    "Существуют исторические памятники, ценность которых невозможно измерить. Повреждены такие объекты, как дворец Голестан в Тегеране, которому более 250 лет. Реставрация таких памятников в отдельных случаях невозможна и может занимать многие годы. В общей сложности, в результате военных действий иранская экономика понесла ущерб в размере приблизительно $270 млрд".

    Моджтаба Демирчилу Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Исторические памятники
    İran səfiri: "Regiondakı hərbi gərginlik turizm sektoruna ciddi təsir göstərib"
    Demirchilou: Regional military tensions seriously impact tourism sector

    Последние новости

