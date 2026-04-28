Демирчилу: В Иране в ходе военных действий повреждены 149 исторических памятников

Эскалация на Ближнем Востоке оказала негативное влияние на туристический сектор Ирана.

Об этом корреспонденту Report в Шуше заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.

По его словам, в ходе военных действий в Иране повреждены 149 исторических памятников, а 5 музеев получили серьезные повреждения: "Также повреждены некоторые объекты культурного наследия, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО".

Посол отметил, что безопасность и стабильность являются ключевыми условиями для туризма: "С начала войны авиасообщение было приостановлено, а туристы стали избегать поездок. В период праздника Новруз туристический поток в регионе сократился примерно на 50%".

Демирчилу указал на отсутствие точных данных о размере финансового ущерба туристическому сектору Ирана:

"Существуют исторические памятники, ценность которых невозможно измерить. Повреждены такие объекты, как дворец Голестан в Тегеране, которому более 250 лет. Реставрация таких памятников в отдельных случаях невозможна и может занимать многие годы. В общей сложности, в результате военных действий иранская экономика понесла ущерб в размере приблизительно $270 млрд".