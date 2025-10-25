Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Число туристов в Азербайджане минувшим летом сократилось более чем на 5%

    Туризм
    • 25 октября, 2025
    • 12:45
    Число туристов в Азербайджане минувшим летом сократилось более чем на 5%

    В июне–августе 2025 года Азербайджан посетили 740 722 туриста, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report, в течение сезона больше всего туристов приехало в Азербайджан из России – 196 789 человек, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Второе место занимает Турция с показателем 116 479 человек (рост на 8,6 % по сравнению с годом ранее).

    Третье место заняла Саудовская Аравия с показателем 50 945 человек, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    турпоток Азербайджан туристы
    Azərbaycana yay mövsümündə gələn turistlərin sayı 5 %-dən çox azalıb

    Последние новости

    13:04

    В Баку задержаны четыре автохулигана

    Происшествия
    13:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.10.2025)

    Финансы
    12:59

    СМИ: Представители Афганистана и Пакистана проводят переговоры в Стамбуле

    Другие страны
    12:54

    Замминистра: В Азербайджане каждый второй студент учится в вузах бесплатно по госзаказу

    Наука и образование
    12:51

    В результате ночной атаки России на Киев погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:48

    Узбекистан и ООН подписали программу сотрудничества на 2026–2030 годы

    В регионе
    12:45

    Число туристов в Азербайджане минувшим летом сократилось более чем на 5%

    Туризм
    12:44

    В Грузии задержали граждан Китая при попытке незаконно приобрести уран

    В регионе
    12:40
    Фото

    В Баку проходит выставка "Образование в Европе"

    Наука и образование
    Лента новостей