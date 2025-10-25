Число туристов в Азербайджане минувшим летом сократилось более чем на 5%

В июне–августе 2025 года Азербайджан посетили 740 722 туриста, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, в течение сезона больше всего туристов приехало в Азербайджан из России – 196 789 человек, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место занимает Турция с показателем 116 479 человек (рост на 8,6 % по сравнению с годом ранее).

Третье место заняла Саудовская Аравия с показателем 50 945 человек, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.