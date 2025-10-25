İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycana yay mövsümündə gələn turistlərin sayı 5 %-dən çox azalıb

    Turizm
    • 25 oktyabr, 2025
    • 11:45
    Azərbaycana yay mövsümündə gələn turistlərin sayı 5 %-dən çox azalıb

    Builki yay mövsümündə (iyun–avqust aylarında) Azərbaycana 740 min 722 turist səfər edib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,3 % azdır.

    Mövsüm ərzində ölkəyə ən çox turist Rusiyadan gəlib – 196 min 789 nəfər. Bu göstərici ötən ilin yay mövsümü ilə müqayisədə 12 % azalma deməkdir.

    İkinci yerdə Türkiyədən gələnlər qərarlaşıb – 116 min 479 nəfər. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 8,6 % artım deməkdir.

    Üçüncü yeri isə Səudiyyə Ərəbistanından gələnlər tutub. Bu ölkədən Azərbaycana 50 min 945 nəfər turist gəlib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 3 % azdır.

    Azərbaycan Turist axını yay mövsümü səfər

    Son xəbərlər

    12:33

    Nazir müavini: Azərbaycanda hər iki tələbədən biri dövlət sifarişi əsasında təhsil alır

    Digər
    12:33

    Bakıda gecə saatlarında avtoxuliqanlıq edən 4 sürücü saxlanılıb

    Hadisə
    12:20

    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    12:15

    Azərbaycan qarğıdalı idxalını 42 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    12:13
    Foto

    Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi "Avropada Təhsil" sərgisi keçirir

    Elm və təhsil
    12:04

    Aİ səfiri: Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesindəki son qərarlar sülhə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    12:00

    Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirə qatılırlar

    Fərdi
    12:00

    Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    11:45

    Azərbaycana yay mövsümündə gələn turistlərin sayı 5 %-dən çox azalıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti