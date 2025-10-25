Azərbaycana yay mövsümündə gələn turistlərin sayı 5 %-dən çox azalıb
Turizm
- 25 oktyabr, 2025
- 11:45
Builki yay mövsümündə (iyun–avqust aylarında) Azərbaycana 740 min 722 turist səfər edib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,3 % azdır.
Mövsüm ərzində ölkəyə ən çox turist Rusiyadan gəlib – 196 min 789 nəfər. Bu göstərici ötən ilin yay mövsümü ilə müqayisədə 12 % azalma deməkdir.
İkinci yerdə Türkiyədən gələnlər qərarlaşıb – 116 min 479 nəfər. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 8,6 % artım deməkdir.
Üçüncü yeri isə Səudiyyə Ərəbistanından gələnlər tutub. Bu ölkədən Azərbaycana 50 min 945 nəfər turist gəlib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 3 % azdır.
Son xəbərlər
12:33
Nazir müavini: Azərbaycanda hər iki tələbədən biri dövlət sifarişi əsasında təhsil alırDigər
12:33
Bakıda gecə saatlarında avtoxuliqanlıq edən 4 sürücü saxlanılıbHadisə
12:20
Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)Maliyyə
12:15
Azərbaycan qarğıdalı idxalını 42 %-dən çox azaldıbBiznes
12:13
Foto
Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi "Avropada Təhsil" sərgisi keçirirElm və təhsil
12:04
Aİ səfiri: Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesindəki son qərarlar sülhə töhfə verəcəkXarici siyasət
12:00
Azərbaycanın boccia idman növü üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turnirə qatılırlarFərdi
12:00
Azərbaycandakı bankların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)Maliyyə
11:45