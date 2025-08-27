    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Туризм
    • 27 августа, 2025
    • 13:02
    China Travel Online рекомендует Азербайджану адаптировать сервисы для китайских туристов

    Азербайджану следует учитывать потребности туристов из Китая при предоставлении услуг и продуктов.

    Об этом сказал Report исполнительный директор компании China Travel Online Маркус Ли.

    По его словам, в туристическом секторе Азербайджана необходимо развивать ряд направлений: "Программа China Ready позволяет принимающим туристов странам и партнерам быть более подготовленными к китайскому рынку с точки зрения языка, экскурсионного обслуживания и услуг".

    Ли добавил, что многие компании из Китая заинтересованы в работе в Азербайджане: "В настоящее время наиболее важным направлением является возобновляемая энергия. Такие крупные компании, как Huawei, уже работают в Азербайджане. Я думаю, что можно пригласить сюда и малые, и средние предприятия".

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    “China Travel Online”: “Azərbaycan daha uyğun məhsul və xidmətlər təklif etməlidir”
    Английская версия Английская версия
    China Travel Online: Azerbaijan should offer more suitable products, services

    Лента новостей