China Travel Online рекомендует Азербайджану адаптировать сервисы для китайских туристов
- 27 августа, 2025
- 13:02
Азербайджану следует учитывать потребности туристов из Китая при предоставлении услуг и продуктов.
Об этом сказал Report исполнительный директор компании China Travel Online Маркус Ли.
По его словам, в туристическом секторе Азербайджана необходимо развивать ряд направлений: "Программа China Ready позволяет принимающим туристов странам и партнерам быть более подготовленными к китайскому рынку с точки зрения языка, экскурсионного обслуживания и услуг".
Ли добавил, что многие компании из Китая заинтересованы в работе в Азербайджане: "В настоящее время наиболее важным направлением является возобновляемая энергия. Такие крупные компании, как Huawei, уже работают в Азербайджане. Я думаю, что можно пригласить сюда и малые, и средние предприятия".
