Черногория с января введет ПЦР-тесты для туристов

Власти Черногории с 2 января запретят въезд в страну непривитым и не переболевшим коронавирусом иностранным гражданам, а вакцинированным и перенесшим COVID-19 иностранцам потребуется ПЦР-тест.

Власти Черногории с 2 января запретят въезд в страну непривитым и не переболевшим коронавирусом иностранным гражданам, а вакцинированным и перенесшим COVID-19 иностранцам потребуется ПЦР-тест.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"При этом с момента получения второй дозы вакцины должно пройти не больше шести месяцев. Можно также посетить Черногорию со справкой о перенесенном коронавирусе сроком действия не менее 10 дней и не более 180 дней с момента положительного результата ПЦР или экспресс-теста на антиген", - говорится в сообщении.

В обоих случаях у путешественника должна быть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген не позднее 48 часов.

С 30 декабря по 12 января 2022 года власти Черногории ужесточили правила пребывания в стране. Так, в новогоднюю ночь кафе и рестораны будут работать до часа ночи. В другие дни общепит будет доступен до 22:00. Запрещается проводить свадьбы, дни рождения, вечеринки, музыкальные фестивали и другие частные торжества. Будут закрыты детские комнаты и тренажерные залы.