О нас
Report Georgia
Аудио новости

Черногория с января введет ПЦР-тесты для туристов

Черногория с января введет ПЦР-тесты для туристов Власти Черногории с 2 января запретят въезд в страну непривитым и не переболевшим коронавирусом иностранным гражданам, а вакцинированным и перенесшим COVID-19 иностранцам потребуется ПЦР-тест.
Туризм
30 декабря 2021 г. 16:38
Черногория с января введет ПЦР-тесты для туристов

Власти Черногории с 2 января запретят въезд в страну непривитым и не переболевшим коронавирусом иностранным гражданам, а вакцинированным и перенесшим COVID-19 иностранцам потребуется ПЦР-тест.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"При этом с момента получения второй дозы вакцины должно пройти не больше шести месяцев. Можно также посетить Черногорию со справкой о перенесенном коронавирусе сроком действия не менее 10 дней и не более 180 дней с момента положительного результата ПЦР или экспресс-теста на антиген", - говорится в сообщении.

В обоих случаях у путешественника должна быть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген не позднее 48 часов.

С 30 декабря по 12 января 2022 года власти Черногории ужесточили правила пребывания в стране. Так, в новогоднюю ночь кафе и рестораны будут работать до часа ночи. В другие дни общепит будет доступен до 22:00. Запрещается проводить свадьбы, дни рождения, вечеринки, музыкальные фестивали и другие частные торжества. Будут закрыты детские комнаты и тренажерные залы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi