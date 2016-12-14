Будут внесены изменения в программу AZAL-Miles

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ С 1 января 2017 года в пункт 1.67 раздела "Правила и условия" программы AZAL-Miles будут внесены изменения, согласно которым, каждый начисленный путевой балл будет действительным на протяжении 36 месяцев (3 года) с момента его начисления на баланс.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении AZAL.

То есть, в случае если путевые баллы не будут использованы в течение 36 месяцев (3 года), cрок дeйствия этих баллов истечет в последний день того месяца, когда они были начислены. Например, баллы начисленные 1 января 2017 года, истекут 31 января 2020 года. Воспользовавшись баллами в течение 36 месяцев, вы можете обменять их на пooщрительные авиабилеты.

Отмечается, что действие путевых баллов, начисленных/накопленных на балансе до 1 января 2017 года, будет действительно до 31 января 2020 года.

За дополнительной информацией можно обратиться в службу пoддержки клиентов AZAL-Miles.