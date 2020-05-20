Индонезийский остров Бали откроется для иностранных туристов в октябре 2020 года при условии улучшения эпидемиологической обстановки.

Как передает со ссылкой на Report, об этом сообщает газета The Jakarta Post.

На Бали выявлен 371 случай коронавируса, четыре человека умерли. По всей Индонезии зафиксировано 19 тысяч случаев COVID-19.

Отмечается, что раньше Бали могут также открыться город Джокьякарта на острове Ява и острова Риау.

По данным газеты, 80% населения Бали зависит от туризма. В марте число прибытий иностранных туристов в снизилось на 60% из-за ситуации с коронавирусом.