Баку занял 340-е место в рейтинге городов по стоимости жизни

    • 01 сентября, 2025
    • 18:15
    Баку по итогам первой половины текущего года занял 340-е место в глобальном рейтинге городов по стоимости жизни.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Numbeo, одну из крупнейших баз данных в мире.

    Нахождение в нижней части рейтинга указывает на более доступную стоимость жизни в городе.

    Для сравнения, Ереван занял 257-е место, Стамбул - 258-е, Москва - 230-е, а Тбилиси - 316-е место.

    Отмечается, что "индекс стоимости жизни" основан на ценах на продукты питания, ресторанные услуги, транспорт и коммунальные расходы. Однако не включает такие расходы на проживание, как аренда жилья или ипотека.

    Тем не менее, в первой половине 2025 года аренда жилья в Баку была более доступной по сравнению с соседними столицами.

    Так, средняя ежемесячная арендная плата в центре города составила $478 за однокомнатную квартиру и $964 за трехкомнатную квартиру. Для сравнения, в Ереване эти показатели составили $748 и $1 256 соответственно, а в Тбилиси - $713 и $1 376.

    Bakı yaşayış xərclərinə görə dünyada 340-cı yeri tutub

