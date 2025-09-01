    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 01 sentyabr, 2025
    • 18:03
    Bakı yaşayış xərclərinə görə dünyada 340-cı yeri tutub

    Bu ilin I yarısında Bakı yaşayış xərclərinə görə şəhərlər reytinqində 340-cı yeri tutub. 

    "Report" bu barədə dünyanın ən böyük məlumat bazalarından biri olan "Numbeo"ya istinadən xəbər verir.

    Reytinqdə aşağı sırada olmaq şəhərdə yaşayış xərclərinin daha münasib olduğunu göstərir.

    Müqayisə üçün, İrəvan 257-ci, İstanbul 258-ci, Moskva 230-cu, Tbilisi isə 316-cı yerdə qərarlaşıb.

    Hesabatda qeyd olunur ki, "yaşayış xərcləri indeksi" ərzaq məhsulları, restoran xidmətləri, nəqliyyat və kommunal xərclərin qiymətlərinə əsaslanır. Lakin bu indeks mənzil kirayəsi və ya ipoteka kimi yaşayış xərclərini əhatə etmir.

    Bununla belə, 2025-ci ilin ilk yarısında Bakıda mənzil kirayəsi qonşu paytaxtlara nisbətən daha münasib olub.

    Belə ki, şəhərin mərkəzində orta aylıq kirayə bir otaqlı mənzil üçün 478 ABŞ dolları, üç otaqlı mənzil üçün isə 964 ABŞ dolları təşkil edib. Müqayisə üçün, İrəvanda bu göstəricilər müvafiq olaraq 748 və 1 256 ABŞ dollarə, Tbilisidə isə 713 və 1 376 ABŞ dolları olub.

    Баку занял 340-е место в рейтинге городов по стоимости жизни

