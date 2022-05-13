Баку — один из самых популярных городов у российских туристов

Определены самые востребованные авианаправления у туристов, путешествующих за рубеж.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что наибольший интерес вызывают перелеты из Москвы в Стамбул, Баку, Ташкент и Ош. Суммарно на эти направления приходится примерно 12 процентов поисковых запросов.
В Стамбул и Баку собирается около шести процентов летящих за границу.
Также путешественников интересуют Анталья, Бишкек, Душанбе, Тель-Авив и Кишинев.
Аналитики отмечают, что глубина бронирований авиабилетов за рубеж остается низкой. Среди тех, кто оформил проездные документы в период с 1 по 11 мая, 74 процента запланировали перелет в этом же месяце, 18 процентов — в июне, шесть процентов — в июле, меньше двух процентов — в августе и сентябре.