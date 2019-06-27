Названы альтернативные Грузии страны для отдыха

Самым доступным направлением на замену Грузии в ближайшие пару месяцев станет Турция, выяснили эксперты сервиса для организации путешествий OneTwoTrip. Они составили список из 11 стран, куда можно отправиться отдыхать вместо Грузии.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", поводом для исследования стал временный запрет, который с 8 июля ввела Россия на пассажирское авиасообщение с Грузией после обострения двусторонних отношений. 26 июня сообщалось, что цены на авиабилеты в Грузию из всех городов России выросли на треть.

Минимальная стоимость перелета в Турцию в одну сторону летом 2019 года составит 5400 рублей. При этом за ночь в трехзвездочном отеле здесь можно уложиться в 1750 рублей.



Также лидерами на замену Грузии могут считаться Азербайджан, Молдавия, Армения и Узбекистан. Билеты с вылетом в эти страны в одну сторону будут стоить менее 8500 рублей.

В рейтинг вошли Казахстан, Таджикистан, Сербия, Черногория, Кипр, Киргизия. За исключением Кипра все страны оказались безвизовыми.

Для посещения Кипра необходима электронная про-виза, которая бесплатна и быстро оформляется. Cрок обработки онлайн-заявки составляет до трех дней, отметили эксперты сервиса.

При составлении рейтинга учитывалась возможность долететь из Москвы до места назначения прямым рейсом продолжительностью не более четырех часов.



Кроме того, эксперты приняли в расчет благоприятные климатические условия и хорошую местную кухню.

Массовые акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Во время мероприятия российский делегат, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, следуя протоколу, занял кресло спикера грузинского парламента.

Это вызвало недовольство ряда политических партий. Оппозиционеры демонстративно покинули помещение, призвали людей выйти на улицы города и вместе с протестующими попытались взять здание парламента Грузии штурмом. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией, полеты грузинских авиакомпаний в РФ также будут приостановлены.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране. МИД РФ также считает пребывание в Грузии опасным.