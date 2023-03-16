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Азербайджанские туристические возможности представлены на выставке в Москве

Азербайджанские туристические возможности представлены на выставке в Москве На международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023, которая проходит в столице России Москве, представлены широкие туристические возможности Азербайджана.
Туризм
16 марта 2023 г. 17:14
Азербайджанские туристические возможности представлены на выставке в Москве

На международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023, которая проходит в столице России Москве, представлены широкие туристические возможности Азербайджана.

Как сообщает Report, при организации Государственного агентства и Бюро по туризму Азербайджана в павильоне площадью 108 квадратных метров представлены ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары", зимне-летний туристический комплекс "Шахдаг", Музей горских евреев и Absheron Hotel Group и др., всего восемь компаний и организаций.

Посетители могут получить информацию об азербайджанской истории, культуре, национальной кухне, горнолыжных центрах, виноделии, возможностях оздоровительного, горного и зимнего туризма, а также о еврейском наследии в Азербайджане.

Количество туристов из России, приезжающих в Азербайджан, постоянно растет. За первые два месяца 2023 года нашу страну посетили более 75,2 тысяч российских туристов, что на 51 процент больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале было совершено 400 прямых рейсов из 14 городов России в Баку.

В выставке MITT 2023, которая продлится до 18 марта, принимают участие представители 24 стран дальнего зарубежья, впервые представлены гостиничный и ресторанный бизнес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Rusiyada təbliğ edilir

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