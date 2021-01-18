Азербайджанцы стали меньше ездить за рубеж

73,2% граждан страны воспользовались для поездок за границу железнодорожным и автомобильным транспортом, 23,8% - воздушным, 3% - морским

Количество граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж в 2020 году, по сравнению с 2019 годом уменьшилось в 4,8 раза и составило 1 164,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 29,2% граждан страны посетили Иран, 26,4% - Грузию, 18,9% - Россию, 16,4% - Турцию, 9,1% - другие страны. Мужчины составили 70,4%, женщины - 29,6% выезжающих. За этот период в 6 раз сократилось число граждан Азербайджана, выезжающих в Иран, в 5,2 раза - в Грузию, в 4,5 раза - в Российскую Федерацию, в 3,3 раза - в Турцию.

73,2% граждан страны воспользовались для поездок за границу железнодорожным и автомобильным транспортом, 23,8% - воздушным, 3% - морским.