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Азербайджан в 2024 году рассчитывает принять более 600 тыс. туристов из России

Азербайджан в 2024 году рассчитывает принять более 600 тыс. туристов из России Азербайджан в 2024 году рассчитывает на рост турпотока и намерен принять более 600 тыс. туристов, из России.
Туризм
28 февраля 2024 г. 17:15
Азербайджан в 2024 году рассчитывает принять более 600 тыс. туристов из России

Азербайджан в 2024 году рассчитывает на рост турпотока и намерен принять более 600 тыс. туристов, из России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе проходящего в Минеральных Водах XII российско-азербайджанского межрегионального форума.

"В 2024 году количество российских туристов составит более 600 тыс. человек. До пандемии показатель был 1 млн человек. Думаю, в скором будущем достигнем и этого показателя тоже", — сказал Ш. Мустафаев.

По его словам, важной составляющей двусторонних отношений с РФ является межрегиональное сотрудничество, которому в обоих государствах на высшем уровне придается большое значение.

Как сообщалось, Азербайджан в 2023 году посетили 2,086 млн иностранных граждан (из 187 стран), что на 30,2% больше, чем за 2022 год. Из них 30% путешественников прибыли из России.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il Rusiyadan 600 mindən çox turist qəbul edəcəyini gözləyir

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