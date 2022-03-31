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Азербайджан принял участие в выставке "Международный средиземноморский туристический рынок"

Азербайджан принял участие в выставке "Международный средиземноморский туристический рынок" Азербайджан принял участие в выставке Международный средиземноморский туристический рынок" (IMTM 2022), которая прошла 29-30 марта в столице Израиля Тель-Авиве.
Туризм
31 марта 2022 г. 11:05
Азербайджан принял участие в выставке Международный средиземноморский туристический рынок

Азербайджан принял участие в выставке "Международный средиземноморский туристический рынок" (IMTM 2022), которая прошла 29-30 марта в столице Израиля Тель-Авиве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, на выставке делегация, представленная ЗАО “Азербайджанские авиалинии”, Музеем горских евреев, Департаментом туризма Нахчыванской АР и девяти другими местными партнерами, продемонстрировала туристические возможности Азербайджана, в том числе туристический потенциал Карабаха.

В рамках визита также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Государственным агентством по туризму и Министерством туризма Израиля. Стороны обязуются развивать сотрудничество в сфере туризма, налаживать связи между органами управления туризмом, туристскими ассоциациями.

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Версия на английском языке Azerbaijan participates in Int'l Mediterranean Tourism Market in Israel
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Beynəlxalq Aralıq dənizi Turizm Bazarı” sərgisində iştirak edib

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