Азербайджан принимает участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации

Азербайджан представлен на ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA), который проходит с 30 мая в непальском городе Покхаре.

Азербайджан представлен на ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA), который проходит с 30 мая в непальском городе Покхаре.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

На мероприятии нашу страну представляют генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид и заведующий отделом туристической политики и стратегии агентства Мухаммед Мурадов.

В ходе панельной дискуссии состоялся обмен мнениями о различных аспектах ответственного туризма, проблемах, потенциальных возможностях для устойчивого развития. Ф.Зенгстшмид отметил, что Азербайджан сделал важные шаги для развития устойчивого туризма и достиг результатов.

Ежегодный саммит PATA - это платформа для обсуждения проблем и возможностей развития индустрии туризма. Азербайджан является членом Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации с 2019 года.