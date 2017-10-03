Азербайджан принимает участие на 23-ей Международной туристической ярмарке в Ташкенте - ФОТО

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Ташкент. 3 октября. REPORT.AZ/ В столице Узбекистана Ташкенте открылась 23-я Международная туристическая ярмарка.

Как сообщает командированный в Ташкент корреспондент Report, в мероприятии участвуют туристические компании из 28 стран, включая Азербайджан, которые представляют туристический потенциал своих стран.

Выступивший на церемонии открытия председатель Госкомитета по развитию туризма Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал о важности мероприятия для популяризации туризма и культуры Узбекистана, а также выразил надежду, что участники мероприятия откроют для себя новый Узбекистан и установят плодотворные связи с коллегами из других стран.

Далее гости ярмарки ознакомились со стендами различных регионов Узбекистана и стран-участниц.

Кроме того, в рамках ярмарки будут представлены блюда узбекской кухни и мастер-классы по их приготовлению.

На стенде Азербайджана свои услуги представляют 3 туристические компании. В первый день ярмарки стенд Азербайджана вызвал повышенный интерес. Так, большинство посетителей были заинтересованы получить информацию о стране и возможностях ее посещения.