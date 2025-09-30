Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджан примет участие в туристической ярмарке в Ташкенте

    Туризм
    • 30 сентября, 2025
    • 15:26
    Азербайджан примет участие в туристической ярмарке в Ташкенте

    Азербайджан примет участие единым стендтом в международной туристической ярмарке в Ташкенте.

    Об этом Report сообщила пресс-секретарь Комитета по туризму Узбекистана Муниса Асилходжаева в кулуарах II Азербайджано-Узбекского медиафорума в Баку.

    "Азербайджан будет представлен единым стендом на международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая пройдет в Ташкенте в конце ноября этого года", - сказала она.

    Азербайджан Узбекистан II Азербайджано-узбекский медиафорум ярмарка Муниса Асилходжаева
    Azərbaycan Daşkənddə turizm yarmarkasında iştirak edəcək
    Azerbaijan to participate in tourism fair in Tashkent

