Азербайджан примет участие в туристической ярмарке в Ташкенте

Азербайджан примет участие единым стендтом в международной туристической ярмарке в Ташкенте.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Комитета по туризму Узбекистана Муниса Асилходжаева в кулуарах II Азербайджано-Узбекского медиафорума в Баку.

"Азербайджан будет представлен единым стендом на международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая пройдет в Ташкенте в конце ноября этого года", - сказала она.