Азербайджан примет участие в туристической ярмарке в Ташкенте
Туризм
- 30 сентября, 2025
- 15:26
Азербайджан примет участие единым стендтом в международной туристической ярмарке в Ташкенте.
Об этом Report сообщила пресс-секретарь Комитета по туризму Узбекистана Муниса Асилходжаева в кулуарах II Азербайджано-Узбекского медиафорума в Баку.
"Азербайджан будет представлен единым стендом на международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая пройдет в Ташкенте в конце ноября этого года", - сказала она.
