Azərbaycan Daşkənddə turizm yarmarkasında iştirak edəcək
Turizm
- 30 sentyabr, 2025
- 15:33
Azərbaycan Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçiriləcək beynəlxalq turizm yarmarkasında vahid stendlə iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a Bakıda II Azərbaycan-Özbəkistan mediaforum çərçivəsində Özbəkistanın Turizm Komitəsinin mətbuat katibi Munisa Asilhocaeva bildirib.
"Azərbaycan bu il noyabrın sonunda Daşkənddə keçiriləcək "İpək Yolunda Turizm" adlı beynəlxalq turizm yarmarkasında vahid stendlə təmsil olunacaq", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
16:37
Almaniyalı nazir iclas zamanı huşunu itiribDigər ölkələr
16:35
Azərbaycan HDQ nümayəndə heyəti "SEAFUTURE 2025" beynəlxalq sərgisində iştirak edirHərbi
16:26
Foto
Azərbaycan və Bolqarıstan sualtı arxeoloji irsin araşdırılması üzrə birgə ekspedisiya apara bilərMədəniyyət siyasəti
16:25
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 % artıbMaliyyə
16:19
Foto
Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edibXarici siyasət
16:19
Cavid Həsənov: "Ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağam"Fərdi
16:19
Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıbDigər ölkələr
16:18
Agentlik: Su şəbəkəsinə qoşulma tam elektron qaydada həyata keçirilirİnfrastruktur
16:11