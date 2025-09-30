İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan Daşkənddə turizm yarmarkasında iştirak edəcək

    Turizm
    • 30 sentyabr, 2025
    • 15:33
    Azərbaycan Daşkənddə turizm yarmarkasında iştirak edəcək

    Azərbaycan Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçiriləcək beynəlxalq turizm yarmarkasında vahid stendlə iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"a Bakıda II Azərbaycan-Özbəkistan mediaforum çərçivəsində Özbəkistanın Turizm Komitəsinin mətbuat katibi Munisa Asilhocaeva bildirib.

    "Azərbaycan bu il noyabrın sonunda Daşkənddə keçiriləcək "İpək Yolunda Turizm" adlı beynəlxalq turizm yarmarkasında vahid stendlə təmsil olunacaq", - o qeyd edib.

    Azərbaycan Daşkənd Özbəkistan "İpək Yolunda Turizm"
