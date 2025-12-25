"Karvan-Yevlax" futbolçusu ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 25 dekabr, 2025
- 17:16
"Karvan-Yevlax" klubu futbolçusu Səid İranxanla yollarını ayırıb.
Bu barədə "Report"a Yevlax təmsilçisindən məlumat verilib.
İranlı oyunçu ilə bağlanan müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Qeyd edək ki, mövsümün əvvəlində bölgə klubuna keçən Səid İranxan 10 oyunda 1 qolun müəllifi olub.
