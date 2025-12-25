İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    "Karvan-Yevlax" futbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 17:16
    Karvan-Yevlax futbolçusu ilə yollarını ayırıb

    "Karvan-Yevlax" klubu futbolçusu Səid İranxanla yollarını ayırıb.

    Bu barədə "Report"a Yevlax təmsilçisindən məlumat verilib.

    İranlı oyunçu ilə bağlanan müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Qeyd edək ki, mövsümün əvvəlində bölgə klubuna keçən Səid İranxan 10 oyunda 1 qolun müəllifi olub.

