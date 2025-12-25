Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna raket zərbəsi endirib
- 25 dekabr, 2025
- 17:27
Ukrayna Müdafiə Qüvvələri dekabrın 25-i Rusiyanın Rostov vilayətində yerləşən Novoşaxtinski neft emalı zavoduna (NEZ) "Storm Shadow" qanadlı raketləri ilə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəsmi məlumatına istinadən "RBK-Ukrayna" məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, NEZ ərazisində çoxsaylı partlayışlar qeydə alınıb.
Bildirilib ki, hədəf uğurla vurulub.
Rusiyaya dəyən ziyanın miqyası dəqiqləşdirilir.
Novoşaxtinski neft məhsulları zavodu Rostov vilayətində fəaliyyət göstərən yeganə neft emalı müəssisəsidir. Zavod 2009-cu ildə istismara verilib. Zavodun layihə gücü ildə 7,5 milyon ton neftə çatır. Müəssisə mazut, gəmi və dizel yanacağı və s. istehsal edir.
