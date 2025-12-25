Украина ударила по Новошахтинскому НПЗ крылатыми ракетами Storm Shadow

Силы обороны Украины днем 25 декабря поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ с помощью крылатых ракет Storm Shadow.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно информации, в районе НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы, "цель удачно поражена".

Масштабы ущерба РФ уточняются.

Новошахтинский завод нефтепродуктов является единственным действующим нефтеперерабатывающим предприятием в Ростовской области. Его ввели в эксплуатацию в 2009 году. Проектная мощность завода достигает 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит мазут, печное, судовое и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.