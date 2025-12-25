Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Украина ударила по Новошахтинскому НПЗ крылатыми ракетами Storm Shadow

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 17:18
    Украина ударила по Новошахтинскому НПЗ крылатыми ракетами Storm Shadow

    Силы обороны Украины днем 25 декабря поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ с помощью крылатых ракет Storm Shadow.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Согласно информации, в районе НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы, "цель удачно поражена".

    Масштабы ущерба РФ уточняются.

    Новошахтинский завод нефтепродуктов является единственным действующим нефтеперерабатывающим предприятием в Ростовской области. Его ввели в эксплуатацию в 2009 году. Проектная мощность завода достигает 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит мазут, печное, судовое и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.

    Украина российско-украинская война Storm Shadow крылатые ракеты генштаб ВСУ Россия НПЗ Ростовская область Новошахтинский НПЗ
    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna raket zərbəsi endirib

    Последние новости

    17:40
    Фото

    Президент Туркменистана наградил посла Азербайджана

    Внешняя политика
    17:39

    В Азербайджане на 23,8% выросли взносы по страхованию имущества

    Финансы
    17:39

    Казахстан опубликовал промежуточное сообщение о ходе расследования авиакатастрофы самолета AZAL

    В регионе
    17:29

    Киберполиция Азербайджана пресекла мошенничество с криптовалютой на сумму более 1 млн манатов

    Происшествия
    17:20
    Фото

    В Карабахском университете на факультете бизнеса и экономики обучаются 505 студентов

    Наука и образование
    17:18

    Украина ударила по Новошахтинскому НПЗ крылатыми ракетами Storm Shadow

    Другие страны
    17:13

    Счетная палата внедрит новые индикаторы в стратегическом плане на 2026-2030 гг.

    Финансы
    17:03
    Фото

    В Актау почтили память жертв крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    16:59

    Захарова: МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Германию

    В регионе
    Лента новостей