Украина ударила по Новошахтинскому НПЗ крылатыми ракетами Storm Shadow
- 25 декабря, 2025
- 17:18
Силы обороны Украины днем 25 декабря поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ с помощью крылатых ракет Storm Shadow.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно информации, в районе НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы, "цель удачно поражена".
Масштабы ущерба РФ уточняются.
Новошахтинский завод нефтепродуктов является единственным действующим нефтеперерабатывающим предприятием в Ростовской области. Его ввели в эксплуатацию в 2009 году. Проектная мощность завода достигает 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит мазут, печное, судовое и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.
