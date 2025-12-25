Beynəlxalq axtarışa verilən şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya olunub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 17:29
    Azərbaycan vətəndaşı Herayev Ramazan Məhəməliyeviç Qazaxıstandan ölkəyə ekstradisiya olunub.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat idarəsində ibtidai istintaq edilən cinayət işi üzrə Ramazan Herayevin külli miqdarda zərər vurmaqla dələduzluq cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinib.

    Ramazan Herayev barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar qəbul olunub və o, beynəlxalq axtarışa verilib.

    R.Herayev Qazaxıstanda saxlanılaraq Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Azərbaycana gətirilib.

